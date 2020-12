Coreto do Largo da Fonte recuperado pela CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou, desde o início do mês passado, uma intervenção de recuperação do histórico Coreto do Largo da Fonte, na freguesia do Monte.

O Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador, que tem o pelouro das Infraestruturas na autarquia, Rúben Abreu, visitaram a conclusão dos trabalhos, que representam um investimento camarário que ascende aos 17 mil euros.

"Esta foi uma intervenção que consistiu no reforço estrutural do Coreto, bem como na substituição integral do pavimento em madeira e reabilitação de toda a infraestrutura que, por razões naturais, tem vindo a sofrer algum desgaste ao longo dos anos. Realizamos, igualmente, a respetiva pintura e diversos acabamentos no pavimento envolvente", disse Rúben Abreu.

O autarca afirmou que este investimento vem no seguimento do processo de requalificação que a Câmara Municipal do Funchal está a levar a cabo no centro da freguesia, onde também estão a realizar obras na antiga estação de comboio do Monte, que passará a ser um núcleo histórico e cultural, dotado de um espaço museológico alusivo ao velho comboio a vapor.

“Acreditamos que estas intervenções de reabilitação deste nosso património histórico são importantes para a dinamização e revitalização da freguesia do Monte, que é uma referência para os funchalenses, madeirenses e para todos aqueles que nos visitam”, rematou.