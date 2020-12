Mostra de Cinema online gratuita no Natal

'Martin Eden', vencedor do Prémio Melhor Actor no Festival de Veneza e 'Corpus Christi, A Redenção', nomeado para o óscar de Melhor Filme Internacional, são dois dos filmes incluídos na programação do 'Lux Film Days Online', uma mostra de filmes europeus e de autor, disponíveis gratuitamente de 18 a 24 de Dezembro em www.filmin.pt.

A oferta é do gabinete português do Parlamento Europeu (PE), que se juntou à Filmin Portugal - plataforma de streaming dedicada ao cinema europeu e de autor - para lançar este 'festival' pela altura do Natal, no âmbito do Prémio Lux de Cinema - uma iniciativa do PE que quer melhorar a distribuição dos filmes europeus em toda a Europa e estimular o debate à escala europeia sobre as principais questões sociais da actualidade.

"Esta iniciativa tem por objectivo celebrar a União Europeia como espaço comum de liberdade criativa, a Europa que apoia a sétima arte e encoraja os seus criadores, nomeadamente no âmbito do Programa Europa Criativa", explica o gabinete português do PE através de comunicado.

A programação conta, assim, com dois filmes que competem pelo Prémio Lux de Cinema 2020:

'Corpus Christi, A Redenção', de Jan Komasa, nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional (em representação da Polónia), uma poderosa reflexão sobre fé, religião, o indivíduo e a sociedade;



'Martin Eden', de Pietro Marcello, vencedor do Prémio Melhor Actor no Festival de Veneza, uma adaptação lírica do romance homónimo de Jack London, que dialoga com os dias de hoje.



A selecção de filmes inclui ainda vários vencedores e finalistas do Prémio LUX, como os vencedores 'A Mulher em Guerra', de Benedikt Erlingsson (LUX Prize 2018), 'Sami Blood', de Amanda Kernell (LUX Prize 2017) e 'Welcome', de Philippe Lioret (LUX Prize 2009), e os candidatos 'A Minha Vida de Courgette', de Claude Barras (finalista do LUX Prize 2016), e 'Inimigo da Turma', de Roc Bicek (finalista do LUX Prize 2014).

Programação Lux Film Days Online:



- Corpus Christi, A Redenção, de Jan Komasa (Films4You)

- Martin Eden, de Pietro Marcello (Leopardo Filmes)

- A Mulher em Guerra, de Benedikt Erlingsson (Films4You)

- Sami Blood, de Amanda Kernell

- Welcome, de Philippe Lioret

- A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras (Outsider Films)

- Inimigo da Turma, de Roc Bicek (Legendmain Filmes)

A visualização destes conteúdos é oferecida pelo Parlamento Europeu, tornando este ciclo gratuito para todos - subscritores e não subscritores da plataforma Filmin.