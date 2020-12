O secretário regional da Economia continua a ser questionado sobre o orçamento e voltou a afirmar que todos os apoios, às empresas e às famílias, foram garantidos apenas com os recursos do Governo Regional e sem qualquer ajuda da República.

O governo central e o PS também foram acusados de querer “destruir” o Centro Internacional de Negócios da Madeira que garante, por ano, 120 milhões de euros de receitas fiscais que a Madeira não pode perder.

Rui Barreto também foi questionado sobre os apoios para o Porto Santo e lembrou as majorações garantidas em todos os programas.

Sérgio Gonçalves, do PS, confrontou o governante com o facto de haver uma verba, de 6 milhões de euros, para as empresas públicas que servirá, apenas, para compensar medidas anunciadas pelo governo, como a redução de taxas na Madeira Parques e a manutenção das tarifas da Horários do Funchal. “Os contribuintes pagam para que tudo fique na mesma”, protesta.

Sobre a Madeira Parques, Rui Barreto apenas lembrou que, em tempo de pandemia, cresceu 9%.

Élvio Sousa, do JPP questionou o secretário sobre o atraso na regulamentação da “lei Uber” e Ricardo Lume, do PCP, quer garantias de que o passe único será implementado em toda a Região.