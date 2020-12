Objectivo é ter uma Região 3S - saudável, segura e sustentável

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil está a ser ouvido, no parlamento, na discussão na especialidade do orçamento e plano para 2021.

Pedro Ramos começou por lembrar que “há mais de um ano que o Governo Regional lidera conjuntamente com as autoridades regionais de saúde a estratégia de resposta à COVID-19, com a colaboração de todos”.

Uma acção que levou a que a Região só tivesse “pouco mais de 200 casos activos ao fim de quase um ano”, o que só foi conseguido com a colaboração da população.

O Serviço Regional de Saúde, garante, “deu uma boa resposta” e S medidas adoptadas foram pioneiras, como o uso da máscara, confinamento e testarem, mesmo que “alguns só tenham compreendido” oito meses depois.

O SRS, assegura, não esqueceu nem negligenciou os doentes não covid e Pedro Ramos garante que o atendimento urgente foi garantido e, mais tarde, retomado na generalidade.

A campanha de vacinação já está a ser preparada e o secretário acredita que irá chegar a toda a população, mas lembra que, até esse nível de vacinação, não poderá haver negligência nos cuidados preventivos.

O orçamento tem um reforço substancial e o objectivo é transformar a Madeira numa Região 3S - saudável, segura e sustentável.