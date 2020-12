Carlos Pereira a caminho do 25.º treinador

Ao leme da nau maritimista desde o dia 4 de Julho de 1997, Carlos Pereira já trabalhou desde o início do seu primeiro mandato com um total de 24 treinadores, sendo que neste particular, os últimos 15 anos do Marítimo tem sido um autêntico 'calvário' de técnicos.

O presidente do Marítimo 'herdou' Augusto Inácio, na época 1996/1997, tendo posteriormente delegado o cargo de técnico da equipa principal a Nelo Vingada, Anatoli Byshovets, Manuel Cajuda, Mariano Barreto, Juca, Paulo Bonamigo, Ulisses Morais, Alberto Pazos, Sebastião Lazaroni, Lori Sandri, Carlos Carvalhal, Mitchell van der Gaag, Pedro Martins, Leonel Pontes, Ivo Vieira, Nelo Vingada, Paulo César Gusmão, Daniel Ramos, Cláudio Braga, Petit, Nuno Manta Santos, José Gomes e, por último, Lito Vidigal, que ainda ultima a rescisão contratual que o liga ao conjunto insular.

Treinadores Período Jogos Augusto Inácio 1997-1998 16 jogos Nelo Vingada 1998-2003 149 jogos Anatoli Byshovets 2003 7 jogos Manuel Cajuda 2003-2004 38 jogos Mariano Barreto 2004-2005

24 jogos Juca 2005 8 jogos Paulo Bonamigo 2005-2006 21 jogos Ulisses Morais 2006-2007 31 jogos Alberto Pazos 2007 6 jogos Sebastião Lazaroni 2007-2008 33 jogos Lori Sandri 2008-2009 24 jogos Carlos Carvalhal 2009 15 jogos Mitchell van der Gaag 2009-2010 36 jogos Pedro Martins 2010-2014 150 jogos Leonel Pontes 2014-2015 30 jogos Ivo Vieira 2015-2016 36 jogos Nelo Vingada 2016 19 jogos Paulo César Gusmão 2016 5 jogos Daniel Ramos 2016-2018 80 jogos Cláudio Braga 2018 15 jogos Petit 2018-2019 25 jogos Nuno Manta Santos 2019 15 jogos José Gomes 2019-2020 24 jogos Lito Vidigal 2020 9 jogos

Numa breve análise ao percurso destes 24 treinadores, constata-se que a troca de posto foi mais regular a partir de 2005. Em 15 anos já passaram pelo Marítimo 19 timoneiros - isto se não contabilizarmos o facto de João Abel ter orientado um desafio dos maritimistas, na época 2005/2006, neste caso de forma interina. Situação que deverá se repetir esta segunda-feira, no embate ante do Farense, desta feita com 'recurso' a Milton Mendes, treinador dos sub-23.

Os que se ‘aguentaram’

Ao longo desta extensa lista, destacam-se os nomes de Nelo Vingada e Pedro Martins pela longevidade almejada à frente do clube. O primeiro, que chegou à Madeira em 1998 para substituir Augusto Inácio, manteve-se no cargo até 2003, enquanto o agora treinador do Olympiacos substituiu Mitchell van der Gaag, em 2010, permanecendo até final da época 2013/2014.

Nelo Vingada ainda chegou a regressar à Região, em 2016, para segurar as ‘pontas’ de uma equipa que tinha sido comandada por Ivo Vieira. Desde então, Daniel Ramos foi o único a assegurar uma certa 'estabilidade' nos Barreiros, permanecendo cerca de duas épocas - veio substituir Paulo César Gusmão na 6.ª jornada da I Liga – e assegurando aquela que foi a última qualificação europeia do Marítimo.

Lito Vidigal já não é treinador do Marítimo Técnico de 51 anos tinha assinado um contrato de dois anos

A formação do Almirante Reis encontra-se actualmente numa situação delicada na tabela classificativa do campeonato português. Soma sete pontos em oito jogos e não vence, em desafios a contar para a Liga, desde o dia 3 de Outubro, quando triunfou no Estádio do Dragão (2-3), frente ao FC Porto.