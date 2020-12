Conheça os números desta segunda-feira na Madeira

29

A Madeira regista hoje mais 29 novos casos de covid-19, dos quais 28 são de transmissão local e um importado (Roménia). Sete dos casos identificados dizem respeito a crianças, as quais frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos de Câmara de Lobos, de Funchal e de Machico. Há mais 14 recuperados, pelo que a Região soma agora 257 casos activos.

941

As farmácias da Madeira aderem à campanha de angariação de fundos ‘Dê Troco a Quem Precisa’ estará activa entre 14 e 22 de Dezembro. As pessoas poderão doar o troco das compras feitas nas farmácias para a Emergência abem. Esta Rede conta com duas entidades referenciadoras na Região: os municípios de Machico e Santa Cruz. Existe ainda uma rede de 14 farmácias abem, onde os 941 beneficiários da Madeira podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos.

314

Os encargos da Região com o serviço da dívida, em 2021, vão chegar aos 314 milhões de euros. No fim deste ano o passivo directo vai sofrer um forte aumento, face a 2019. A ajuda de Lisboa vai gerar um alívio de 96 milhões.

12

Começou hoje o IV Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa transformou-se num festival musical on-line, onde participarão, até ao final da semana, 12 escolas do 1.º ciclo da Região, sob a orientação de 14 docentes das áreas artísticas performativas e registará a interpretação de dezenas de canções natalícias.

5

Dois indivíduos foram detidos pela PSP pelo crime de tráfico de estupefacientes. Um dos indivíduos foi apanhado com cinco plantas de cannabis em casa prontas para consumo, um peso total de 286,30 gramas, no último sábado, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.