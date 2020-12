Campanha Ajuda Vale angariou 21 toneladas de alimentos nas lojas Pingo Doce

De acordo com a informação do Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce, "foram doadas cerca de 21 toneladas de alimentos resultantes da campanha Ajuda Vale, através da venda de 21.189 artigos". Este número supera o da última campanha, realizada em Maio, nesta cadeia de supermercados (14.854 artigos vendidos), e fica muito próximo do total recolhido na campanha Saco de Dezembro do ano passado, em três cadeias da Região (cerca de 25 toneladas), com a presença de voluntários.

Sob o mote “À nossa mesa há sempre lugar para mais um. E para a ajuda de todos”, a campanha Ajuda Vale decorreu em todas as lojas do Pingo Doce da Região entre os dias 26 de Novembro e 31 de Maio.

Tal como sucedeu em Maio, os (as) operadores (as) de caixa assumiram novamente o papel de voluntários do Banco Alimentar da Madeira, dadas as limitações impostas pela situação da COVID-19, contribuindo activamente para a divulgação da campanha aos clientes e convidando-os à sua participação solidária, a quem muito agradecemos, pois os resultados foram novamente excelentes", informa a nota de imprensa.

"Os produtos serão canalizados oportunamente para o armazém do Banco Alimentar da Madeira, que dará seguimento ao processo de distribuição gratuita às Instituições Parceiras. Concluída esta campanha e porque “a ajuda não pode parar”, ainda é possível contribuir até 31 de Dezembro, nas lojas Continente, através da Campanha “Todos por Todos”, no mesmo sistema de vales, cujo resultado reverterá a favor do Banco Alimentar e da Cruz Vermelha. Continuam activas as doações através do portal de doação online - www.alimentestaideia.pt, e da Rede de Emergência Alimentar", acrescenta a mesma nota, agradecendo "a todos os que contribuíram para estes resultados".