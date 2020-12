Teófilo Cunha reuniu-se com responsáveis pelas lojas Continente para baixar o preço da espada

É uma das grandes preocupações de Teófilo Cunha: escoar as 600 toneladas de peixe-espada-preto que estão armazenadas no Entreposto Frigorífico do Funchal. Devido ao quase encerramento da hotelaria e restauração, o secretário regional do Mar e Pescas tem apelado ao seu consumo, mas para tal é necessário que o preço sofra uma redução.

Por isso, depois da reunião com os responsáveis da cadeia Pingo Doce, Teófilo Cunha recebeu esta quarta-feira, no seu gabinete, o director de operações da rede de supermercados Continente, Pedro Lopes, e a directora comercial, Ivone Silva, dando continuidade ao ciclo de reuniões que iniciou com o objectivo de sensibilizar as grandes superfícies, empresas e operadores do setor das pescas para a campanha a favor do consumo de peixe-espada.

A crise pandémica provocou consequências directas na descida abrupta, quer no mercado de exportação, quer no consumo interno devido ao encerramento dos hotéis, a que acrescem as restrições no sector da restauração, questões que não têm permitido o escoamento do pescado.

Nesta reunião, o Continente informou o governante que o peixe-espada-preto é já um dos produtos que se encontra em promoção nas lojas da Região.