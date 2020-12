Rabo de Peixe com 221 casos activos no primeiro dia após cerca sanitária

A vila de Rabo de Peixe, no concelho Ribeira Grande, tem hoje 221 casos ativos de covid-19, mas é esperado que nos próximos dias haja muitas recuperações da doença na freguesia açoriana.

Rabo de Peixe esteve entre dia 03 e as 23:59 de domingo com uma cerca sanitária, tendo também sido testada a população da vila, numa ação descrita pelo presidente da junta açoriana como uma "megaoperação".

Atualmente, de acordo com os dados da Autoridade de Saúde dos Açores, há 221 casos ativos na vila da ilha de São Miguel, sendo que a região tem no total 485 doentes com covid-19.

O coordenador do combate à covid-19 nos Açores, Gustavo Tato Borges, havia também dito aos jornalistas no começo da operação de testagem em Rabo de Peixe - que decorreu entre 04 e 06 deste mês - que era esperado um aumento significativo de casos nos dias seguintes, mas, volvidos dez dias, um também significativo número de pessoas recuperadas da doença.

Apesar do fim da cerca, o Governo dos Açores determinou a manutenção do encerramento das escolas de Rabo de Peixe até ao final do corrente período letivo.

A medida foi justificada com a "avaliação, próxima, presente e permanente, das diversas entidades envolvidas", e com o facto de faltarem cinco dias para o final do ano letivo.

Nos Açores existem atualmente 485 casos positivos ativos, sendo 384 na ilha de São Miguel, 100 na Terceira e um no Faial.

Foram detetados até hoje na região 1.509 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 mortes e 919 recuperações.

