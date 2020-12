Olavo Câmara diz que “não é difícil ser jovem socialista” na Madeira

Olavo Câmara, deputado à Assembleia da República e presidente da JS Madeira, considera que “ser jovem socialista é combater as injustiças, é intervir pelas causas, é trabalhar para ter uma região e um país melhor”.

Para o político, “na Madeira não é difícil ser jovem socialista”. O que "é difícil é saber que a Madeira é a única região do país onde os jovens não têm manuais escolares gratuitos e onde se regista as maiores taxas de desemprego, emigração e abandono escolar precoce do país", factos que tornam as “vidas dos jovens madeirenses mais difíceis”.

Câmara defende que “ser jovem socialista é precisamente combater estes problemas, quer sejam na Madeira, quer seja em qualquer parte do país. “

O deputado discursou na sessão de abertura do XXII Congresso Nacional da Juventude Socialista que se realizou no passado fim-de-semana, em forma digital, e que elegeu Miguel Costa Matos como novo secretário-geral da Juventude Socialista.

“Os desafios de hoje impõem novas bandeiras, novas respostas e impõem fazer novas questões sobre qual o caminho que queremos seguir e qual o futuro que queremos para o nosso país”, frisou.

De acordo com nota de imprensa do PS, o congresso contou ainda com mais três intervenções de elementos da JS Madeira: João Pedro Vieira, Diogo Henriques e Patrícia Agrela.



Foram eleitos para a Comissão Nacional do PS: Pedro Calaça Vieira, Duarte Brazão, ambos do Funchal, e Patrícia Perestrelo, de Santa Cruz, como suplente. Para a Comissão Nacional da Juventude Socialista, Sara Silva de São Vicente, João Melim do Porto Santo, Patrícia Agrela de Câmara de Lobos, Marco Estrela de Machico, Luana Brasão do Funchal, e como suplentes, Diogo Viveiros de Machico, Luís Chá-Chá da Ponta do Sol e Iago Silva do Porto Moniz. Hernâni Câmara é suplente na Comissão Nacional de Jurisdição e Diogo Martinho Henriques, da JS Santa Cruz, integrará a futura equipa dos Jovens Estudantes Socialistas.

De saída estão: Olavo Câmara, João Pedro Vieira, Idílio Marçal, Marina Barbosa, Miguel Rodrigues, Nicodemo Câmara e Carlos Hugo Castanha, eleitos militantes honorários da Juventude Socialista.