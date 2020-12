Já tratou das suas prendas de Natal?

O Natal de 2020 pode ser atípico, mas a vontade de partilhar com família e amigos mantém-se a mesma.

Assim, por que não oferecer os cheques viagem Intertours? Saiba que os mesmos poderão ser usados depois na compra de qualquer serviço ou produto comercializado em qualquer das nossas agências: passagens aéreas, pacotes de férias, cruzeiros, uma escapadinha cá dentro, entre muitos outros. Estes cheques têm valores faciais de 5€, 10€, 25€, 50€ e 100€… a escolha é sua.

Por outro lado, pode sempre optar pelos nossos Mimos, Cabazes e Experiências Spa que, cremos, farão as delícias de quem oferece e de quem recebe.

Mimo + Cheque Viagem Intertours desde 14€

Cabaz Bio (vinho tinto bio + azeite bio) desde 14€

Cabaz Doces de Natal (broas, bolo de mel, chocolate e chá) desde 15€

Cabaz De Baco I (vinho tinto + azeite bio + paté) desde 15€

Cabaz De Baco II (vinhos tinto e branco + azeite + cogumelos) desde 25€

Spa at Vidamar Resort - Experiências SPA /20 min. desde 20€

Escolha um dos três tratamentos: Thalaxion, Hidroterapia ou Cromoterapia

Spa at Meliá Madeira - Massagem com Velas /25 min. desde 37€ ou 55 min. desde 69€

The Spa at The Vine - Experiência SPA desde 50€

Escolha um dos três tratamentos: Mini-Lift Facial /45 min, Vichy (massagem sob chuva) /25 min., Esfoliação corporal com Grainha de Uva /25 min ou Massagem costas descontraturante /40 min

Dorisol Spa at Dorisol Hotels - Massagem de Corpo Inteiro /50 min. desde 55€

Satsanga Spa & Wellness at Vila Galé Santa Cruz - Um Momento Só Seu /50 min. desde 70€

Til Spa at Castanheiro Boutique Hotel - Experiência com Chocolate /90 min. desde 90€

Palheiro SPA powered by Ashoka Ayurveda - Massagem Ayurvédica /60 min. desde 108€

Boas escolhas!

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208900 ou [email protected]

