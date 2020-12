PCP congratula-se com alteração ao Orçamento relativa ao Novo Hospital

A Direcção da Organização da Região Autónoma da Madeira do PCP (DORAM) veio hoje a público congratular-se com a aprovação, no Orçamento de Estado para 2021, da sua proposta de alteração em favor da construção do Novo Hospital para a Região Autónoma da Madeira.

"Através desta proposta o PCP pretende corrigir a tentativa do Governo da República de retirada de verbas já anteriormente previstas em sede de Orçamento de Estado. Tudo isto porque o Governo da República, através de uma resolução avulsa, que supostamente deveria regular a transferência de verbas para a Região Autónoma da Madeira destinadas ao Novo Hospital, quis usurpar cerca de 70 milhões de euros a que esta Região teria direito, tendo subtraído o valor estimado da avaliação dos imóveis das actuais infra estruturas hospitalares nos Marmeleiros e no Hospital Nélio Mendonça", destacam os comunistas em nota de imprensa.

"Pela via da iniciativa do PCP foi garantida a reposição de direitos quanto aos meios financeiros indispensáveis à concretização do Novo Hospital".

Por outro lado, referem que depois de ter sido aprovada a proposta do PCP relativa à reposição integral dos meios financeiros correspondentes ao 'Projecto PIC - Projecto de Interesse Comum Novo Hospital Central para a Madeira', importa agora "desenvolver um forte movimento político em direcção à República em defesa dos direitos da Região Autónoma da Madeira".

Neste sentido, o PCP apela às diferentes forças políticas da Região para uma "acção convergente" em favor da construção do Novo Hospital, reivindicando a total transparência e rigor na transferência dos meios financeiros e na integral aplicação dos financiamentos da República agora repostos na Lei do Orçamento de Estado para 2021".