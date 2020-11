17,1 milhões para gerar de postos de trabalho

Como complemento à gradual geração de postos de trabalho à medida da recuperação económica, o Governo Regional procurará ainda suportar diretamente iniciativas de fomento do emprego e da empregabilidade, tendo alocado para 2021 um total de 17,1 milhões de euros.

Quase metade das empresas madeirenses beneficiaram do acesso a novos créditos com juros bonificados ou garantias do Estado, durante a pandemia, sendo esta uma medida considerada muito importante por 35% das empresas.

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021, o primeiro depois da pandemia por Covid-19, ascende a 2,3 mil milhões de euros.

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira, que significa vento de força 7 (51 a 63 quilómetros por hora) de qualquer direcção.

Entre o dia 28 de Setembro e o passado dia 22 de Novembro, na Região Autónoma da Madeira não foram confirmados laboratorialmente casos de gripe.