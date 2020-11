Madeira sem casos de gripe sazonal

Entre o dia 28 de Setembro e o passado dia 22 de Novembro, na Região Autónoma da Madeira não foram confirmados laboratorialmente casos de gripe. Estes dados fazem parte dos boletins informativos da agora Direcção Regional de Saúde, no âmbito da Vigilância Epidemiológica da Gripe na Região em 2020/2021.

De acordo com estes boletins informativos, emanados semanalmente, até 22 de Novembro (data do mais recente boletim que está disponível no portal do IASAÚDE), o Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM (participante na Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe), tinha analisado 35 amostras, com 0 casos positivos para Influenza.

Embora não esteja confirmada actividade gripal na Região, têm sido feitos atendimentos em serviços de urgência hospitalar e nos centros de saúde. Desde o início da época (28 de Setembro), nestes serviços já foram atendidas 199 pessoas com síndromes gripais, sobretudo crianças e jovens com idades inferiores a 18 anos.