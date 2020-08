Apenas dois concelhos sem qualquer caso positivo

Até ao final do dia de ontem, os concelhos do Porto Moniz e de São Vicente eram os únicos da Região que ainda não haviam registado qualquer caso positivo de Covid-19 entre os residentes, sendo, também, os que menos suspeitos têm conhecido desde o início da pandemia na Madeira, com sete e onze situações, respectivamente, a ter em conta.

A lista de concelhos com mais casos é liderada por Câmara de Lobos, com 42 doentes confirmados, dos quais apenas um se mantém activo, um número bastante abaixo dos 845 suspeitos até ontem identificados.

O segundo lugar é ocupado pelo Funchal, que regista 31 casos confirmados, três dos quais ainda activos. No caso da capital, desde que as autoridades de saúde madeirenses começaram a fazer o acompanhamento da Covid-19, já se verificaram 409 cidadãos suspeitos de terem contraído a doença causada pelo novo coronavírus.

A terceira posição cabe ao concelho de Santa Cruz, embora com número bastante abaixo dos anteriores. Até ontem, tinham sido reportados 88 casos suspeitos, dos quais oito tiveram resultado positivo nos testes laboratoriais entretanto realizados, mantendo-se, ainda assim, apenas um caso activo.

Madeira com mais dois casos positivos de Covid-19 O Boletim do IASAÚDE, divulgado esta tarde, refere dois novos casos positivos de Covid-19, elevando para 133 o total de casos confirmados desde o início da pandemia. Há também mais um doente recuperado.

Refira-se que, até ao final do dia de ontem, os concelhos da Ponta do Sol, Calheta e Porto Santo não apresentavam qualquer caso activo da doença entre os residentes, uma vez que todas as situações identificados já estavam recuperadas.

Nos números apresentados ontem, apenas se mantinham activas as situações que estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde nos concelhos da Ribeira Brava (1), Câmara de Lobos (1), Funchal (3), Santa Cruz (1), Machico (1) e Santana (1), perfazendo um total de 8 cidadãos residentes com Covid-19 ainda infectados, sendo os restantes 20 casos activos referentes a cidadãos não residentes, nomeadamente turistas que chegaram à Madeira para uns dias de férias e que foram ‘apanhados’ na operação de controlo e rastreio montada no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) dava conta de um total de 133 casos positivos registados na Região, dos quais 105 já haviam sido dados como recuperados.

Tenhamos em conta que, na tarde desta terça-feira, a Direcção Geral da Saúde deu conta de um novo caso de Covid-19 na Madeira, totalizava já 134 doentes infectados com a doença, o que leva a crer que os números a apresentar hoje pelo IASaúde também deverão reflectir esse aumento.