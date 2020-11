Valentino Rossi testou negativo à Covid-19 e participa no GP da Europa de MotoGP

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) fez hoje o segundo teste negativo ao novo coronavírus e recebeu autorização para participar no Grande Prémio da Europa de MotoGP, que este fim-de-semana se disputa em Valência, Espanha, apesar de ter falhado os primeiros treinos livres.

"No dia 5 de Novembro, Rossi fez um teste PCR que resultou negativo. De acordo com a lei italiana, pôde sair do isolamento e viajar para Valência, em Espanha, durante a noite, tendo ficado em isolamento", explicou a equipa oficial da Yamaha, em comunicado.

Já esta sexta-feira, Rossi fez outro teste, que voltou a resultar negativo, ficando, assim, autorizado a participar na corrida deste fim de semana, a 12.ª da temporada.

Nos treinos livres de hoje, o italiano tinha sido substituído pelo norte-americano Garrett Gerloff, que não foi além da 19.ª posição.

Entretanto, já esta noite, a Yamaha anunciou que seis dos elementos da equipa abandonam, de imediato, o Grande Prémio deste fim de semana.

Um deles testou positivo na habitual ronda de testes que a equipa faz ao novo coronavírus à sexta-feira. Devido aos contactos de risco, cinco outros elementos entraram, também, em isolamento até ao próximo dia 16, falhando as corridas deste e do próximo fins-de-semana, ambas em Valência.