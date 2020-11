Conheça os números que marcaram a Madeira nesta sexta-feira

250

A campanha de angariação de bens alimentares organizada pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores juntou 250 quilos de alimentos variados que serão entregues à Associação Ajuda a Alimentar Cães na próxima terça-feira, 10 de Novembro.

7,3%

No final de Setembro apenas 9.200 trabalhadores da Madeira estavam a exercer a actividade em teletrabalho sempre ou quase sempre, o que representava 7,3% do total de 125,2 mil da população empregada

12

A Polícia de Segurança Pública deteve 12 condutores na última semana, que cometeram infracções nas estradas da Madeira. Nove condutores foram apanhados com álcool ao volante e três sem carta de condução.

60

Um automóvel, de marca Renault Clio, foi vandalizado durante a madrugada de hoje quando se encontrava estacionado na Rua Levada do Cavalo, no Funchal.Segundo foi possível apurar, a viatura foi encontrada com o vidro partido, tendo os vândalos furtado 60 cêntimos que estavam no cinzeiro.

8

O Governo Regional, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira, está a realizar em Machico um conjunto de investimentos em águas e esgotos, para prestar melhor qualidade de vida à população no montante de 8 milhões de euros.