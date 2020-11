Funchal lança estudo inovador sobre públicos da cultura

A Câmara Municipal do Funchal promove, no âmbito da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027, um estudo inédito na Região que tem por objectivo conhecer o perfil dos públicos da cultura no Funchal. Esta iniciativa visa também identificar potenciais novos públicos e quantificar a satisfação dos mesmos com a atual oferta cultural da cidade. O inquérito está disponível em: https://teatro.cm-funchal.pt/funchal-2027.

A participação neste estudo, desenvolvido em parceria com o “Gerador”, uma plataforma de reflexão, ação e comunicação sobre a cultura portuguesa, está aberto a todos o residentes no Arquipélago da Madeira com idade igual ou superior a 16 anos e apresenta-se com uma ferramenta essencial para o Município delinear a estratégia cultural para o Funchal. O lançamento online decorreu durante a semana passada e conta já com mais de 100 inquéritos submetidos.

Entre outras coisas, o inquérito permite aferir o impacto da pandemia no consumo cultural, a importância da cultura na vida de cada um, a forma como a população se relaciona com a informação cultural, que medidas genéricas poderiam ser implementadas para garantir maior participação cultural e ainda perceber se os cidadãos têm uma relação profissional ou de lazer regular com a cultura.

A Câmara Municipal do Funchal sublinha que o preenchimento deste inquérito contribuí não só para o processo de candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura, que precisa do empenho de todos, sem excepção, para ter uma candidatura forte, agregadora e com identidade, mas também para a estratégia cultural da cidade a médio e longo prazo.