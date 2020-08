Música é tema de nova conversa 'Funchal Cultura 2030'

A Câmara Municipal do Funchal promove, a 13 de Agosto, pelas 18h00, mais uma conversa ‘Funchal Cultura 2030’ que será dedicada à música e transmitida nas plataformas digitais do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta sexta conversa terá a participação de Vânia Fernandes, Diana Duarte, Gonçalo Caboz, Márcio Faria e Paulo Esteireiro para debater as consequências da crise pandémica no meio artístico e cultural, onde a impossibilidade da realização de concertos e outros eventos, levou à perda de rendimentos dos artistas.

Como criar em tempo de desconfiamento, quais os desafios para o futuro e como regulamentar o sector, são outras das temáticas que também serão analisadas nesta conversa.

Recorde-se que esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, denominada ‘Funchal Cultura 2030’ teve início a 15 de Maio e já reuniu em quatro meses cerca de 20 agentes culturais das áreas do teatro, dança, museologia, artes visuais, literatura e música. Esta primeira etapa que decorre até Dezembro, centra-se no mapeamento cultural da cidade, com a auscultação dos vários agentes culturais e uma reflexão partilhada com decisores políticos, técnicos municipais e peritos, com vista à apresentação dos principais eixos estruturais a conter no plano estratégico.

O Município do Funchal tem assumido a Cultura como “um eixo central das políticas públicas”, refere a Autarquia através de comunicado, salientando que este projecto pretende criar “um plano estratégico para a cultura do concelho a pensar na próxima década”, desenvolvendo e implementando uma estratégia cultural abrangente e clara, através do melhoramento dos mecanismos de comunicação e divulgação do sector, incentivo ao trabalho em rede e resposta aos novos desafios que se avizinham para o sector.