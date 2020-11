Museu do Romantismo irá reforçar oferta cultural

A Madeira tem entre mãos o projecto de instalação do Museu do Romantismo, que irá reforçar a oferta cultural, segundo o secretário regional de Turismo e Cultura. E, por isso, Eduardo Jesus, revelou que o encontro de hoje com o embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamas Halmai, e o cônsul honorário da Hungria na Madeira, Pedro França Ferreira, "foi muito oportuno".

O governante revelou que, neste encontro, "abriram-se portas importantes para uma aproximação entre a Madeira e a Hungria".

"No Museu do Romantismo, o último rei da Hungria e imperador da Áustria terá um espaço dedicado e que valorizará aquela que é a oferta cultural do romantismo", afirmou.