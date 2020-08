Eduardo Jesus destaca “sucesso” do Summer Sounds

O Solar do Aposento, em São Vicente, acolheu hoje mais uma edição do ‘Summer Sounds’, a cargo do Quarteto Sofia Almeida, tendo contado com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus destacou a aposta que tem sido feita na descentralização dos acontecimentos culturais para que toda a população da Madeira tenha “acesso à oferta cultural”, sendo esta iniciativa uma clara “evidência” dessa preocupação.

O governante elogiou a actuação “brilhante” do Quarteto Sofia Almeida, responsável pela actuação musical desta noite, considerando que se trata de “jovens promissores que honram o trabalho que a Madeira tem feito na formação de toda a sua população mais jovem com apetência para a música”, referiu, destacando o potencial que a Madeira tem nesta área.

Graças ao “sucesso” desta iniciativa, o governante fala no “desejo” de dar continuidade ao projecto que nasceu da preocupação em criar oportunidades aos artistas da Madeira para que, depois de uma temporada confinados e privados do seu trabalho, pudessem voltar a actuar.

“Está a resultar de forma espectacular e isso faz-nos pensar na necessidade da sua continuidade, não só pelo reforço da oferta cultural, mas também pela oportunidade que se criou junto dos artistas”, afirmou Eduardo Jesus, frisando a “oferta qualificada” que, desta forma, “vai ao encontro de diferentes públicos de diferentes zonas da Região”.

O próximo ‘Summer Sounds’ acontece na Quinta Magnólia, na próxima semana, seguindo depois até Machico, para o Solar de São Cristóvão.