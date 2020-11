Governo Regional deve avançar já com novo hospital, diz Marta Freitas

Marta Freitas, deputada do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, considera que está mais do que na altura de o Governo Regional começar a obra do novo hospital e deixar, assim, de continuar a adiar a prestação de melhores cuidados de saúde à população da Região.

Ontem, na audição à ministra da Saúde, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE), a parlamentar destacou o facto de ter sido o Governo do PS que inseriu o cofinanciamento do novo Hospital do Funchal no OE, na anterior legislatura, e congratulou-se por, novamente, o mesmo estar plasmado no Orçamento para o próximo ano, assim como o aval correspondente ao empréstimo a ser concedido ao Governo Regional para o valor remanescente.

Apesar das matérias da saúde estarem regionalizadas, cabendo a sua gestão ao Governo da Região Autónoma da Madeira, desde 2017 que este apoio financeiro para a construção do Hospital e para a aquisição do equipamento médico e hospitalar está garantido no Orçamento do Estado Marta Freitas

A socialista vincou que, novamente, "o Governo da República vem adicionalmente reforçar o Serviço Regional de Saúde".

Por outro lado, a deputada socialista lembra que há muito que os madeirenses e porto-santenses aguardam que o Governo Regional consolide esse processo e avance com a construção.

"Não queremos somente felicitar o facto de esta verba estar assegurada. Desejamos que o Governo Regional, do PSD-CDS, avance com a obra", apontou, acusando o executivo madeirense de estar a adiar melhores cuidados de saúde à população, melhores instalações para a prestação destes mesmos cuidados, melhores condições de trabalho e mais motivação aos profissionais de saúde.

"Desejamos que, finalmente, a construção do hospital seja uma verdade em 2021, tal como o povo madeirense merece, e que o todo este processo seja feito com total transparência, tal como tem alertado o PS-Madeira", acrescentou.

Marta Freitas aproveitou também para enaltecer o reforço do Serviço Regional de Saúde, na ordem dos 89 milhões de euros, incluído no Plano de Recuperação e Resiliência, e questionou Marta Temido a que se referem estes mesmos valores e de que forma serão traduzidos em futuros orçamentos.