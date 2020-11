Furacão Eta já matou pelo menos 13 pessoas na América Central

As chuvas fortes do furacão Eta alagaram hoje casas nas Honduras e a tempestade já causou pelo menos 13 mortos na América Central.

Segundo os meteorologistas, a outrora poderosa tempestade deverá reganhar forma e seguir em direção a Cuba e possivelmente ao Golfo do México no início da próxima semana.

Após atingir a Nicarágua como um furacão de categoria 4 na terça-feira, o Eta tornou-se mais uma tempestade tropical, mas avançava tão lentamente e trazia tanta chuva que grande parte da América Central continuou em alerta máximo, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

O Eta teve ontem ventos sustentados de 45 quilómetros por hora e esteve a mover-se para noroeste a 15 quilómetros/hora, com o centro a cerca de 130 quilómetros a sul de La Ceiba, Honduras.

As autoridades da Guatemala divulgaram ontem quatro vítimas mortais da tempestade, incluindo dois menores, que se juntam a sete mortos nas Honduras e a dois na Nicarágua.

Quase 100 casas ficaram danificadas na Guatemala devido a inundações e deslizamentos de terra.

Este é um ano recorde de tempestades no Atlântico. Já ocorreram 28 tempestades tropicais nomeadas, das quais 12 foram furacões, e a temporada só termina no final do mês.