Câmara do Funchal oferece ao Fisco prédios do C.D. Nacional e B.V.M.

A Câmara Municipal do Funchal entrega alguns bens públicos como garantia para atrasar a execução fiscal da dívida de vários milhões à empresa Águas e Resíduos da Madeira. Entre os imóveis estão a sede do C.D. Nacional e também o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na nossa última página.

A maior mancha gráfica vai para as autoridades que acabam com ajuntamentos de jovens. A PSP e a ARAE estão a intensificar as suas acções de fiscalização e, tal como pode ler na página 12, estão mais atentos junto das escolas. E por falar em escolas, saiba que 12 estabelecimentos de ensino já activaram planos de contingência. A máscara passa a ser obrigatória a partir de hoje e os Horários do Funchal reduziram a sua lotação para cumprir as regras do Governo Regional. Saiba mais na páginas 14 e 15.

No 'outro lado do Atlântico, as eleições mexem com emoções dos emigrantes. Madeirenses na Califórnia e na Florida acreditam na reeleição de Trump, mas em Chicago há quem queira uma mudança e escolha Biden. “A comunidade está serena”, diz o director regional Rui Abreu. Reportagens para ler na página 2.

Olhando o Funchal, a redução de rendas alivia mercados municipais. O empréstimo recentemente aprovado, no valor de 5 milhões de euros, vai permitir reduzir taxas aos comerciantes. Para conhecer na página 7.

Por fim, os apoios aos custos de transporte de mercadorias atraem 45 candidatos. Saiba mais pormenores na página 5.

