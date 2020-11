Sexta-feira chega com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

Esta sexta-feira promete um dia de céu muito nublado, havendo possibilidade de aguaceiros, que vão diminuindo de intensidade a partir do meio da manhã. Esta é a previsão do IPMA para a Madeira.

O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) de oeste/sudoeste, com rajadas até 80 km/h, em especial nas vertentes leste e oeste da ilha da Madeira, e soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 100 km/h, nas terras altas, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Este previsão de vento forte motiva um aviso de agitação marítima forte, em vigor até às 18 horas de hoje.

Agitação marítima forte na Madeira até às 18 horas desta sexta-feira A Capitania do porto do Funchal atualizou o aviso de agitação marítima forte, prolongando-o até às 18 horas desta sexta-feira, motivado pelo aviso de vento forte.

Vai registar-se uma pequena subida da temperatura.

Já no Funchal, as previsões são idênticas.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC