Reunião de Câmara do Funchal aprova Plano para Igualdade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou esta quinta-feira mais uma reunião de vereadores, desta vez no Monte dos Amigos , em Santo António, no âmbito das Presidências Abertas. Dos trabalhos, destaque para a aprovação do segundo Plano para a Igualdade.

De acordo com a vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo, o Plano para a Igualdade é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos: "Tivemos um primeiro Plano onde tivemos diversas acções que foram trabalhadas no decorrer destes anos em que este executivo tem estado na Câmara".

Sobre outros assuntos também tratados nesta reunião, a autarca destacou o início da obra da ciclovia na Estrada Monumental, esta semana, que custará um milhão e 200 mil euros. A intenção, disse Idalina Perestrelo é "trazer ao Funchal menos congestionamentos no trânsito e beneficiar outros meios de deslocação que não só o automóvel".

A CMF, disse, deu também "mais um passo no que diz respeito ao empréstimo de 5 milhões", para fazer face a consequências causadas pela pandemia: "Comerciantes, munícipes, há muita gente que precisa , e este executivo irá beneficiar deste empréstimo no futuro. Hoje demos mais um passo para que este empréstimo tenha um aval muito brevemente", concluiu.