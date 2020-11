Funchal investe 52 mil euros nos cemitérios municipais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) concluiu no início deste mês de Novembro, em que se celebrou o Dia de Finados, uma intervenção de beneficiação nos cemitérios municipais, que consistiu na construção de 384 novos ossários.

A maior parte destes foi instalada no cemitério de São Martinho, no total de 288 nichos, ao que se somaram outros 64 no cemitério de São Gonçalo e mais 32 no cemitério de Santo António.

Trata-se, segundo a vice-presidente Idalina Perestrelo, que tutela os cemitérios municipais, de "um investimento substancial por parte da autarquia, que ascendeu a 52 mil euros, e que vem responder a uma necessidade de espaços deste tipo que já estava identificada".

Os cemitérios municipais passam a ficar dotados, a partir de agora, de um total de 1.824 ossários (espaços próprios para guardar ossadas, que permitem a colocação de lembranças e flores) e 72 columbários (lugares para deposição de urnas contendo cinzas), distribuídos da seguinte forma: cemitério de São Martinho – 1.639 ossários e 72 columbários; cemitério de São Gonçalo – 320 ossários; cemitério de Santo António – 160 ossários; cemitério do Monte – 89 ossários.

Idalina Perestrelo explica que “a autarquia tem procurado, ao longo dos últimos anos, dotar os cemitérios de infra-estruturas adequadas e equipamentos modernizados, que respondam às necessidades da população, tendo por exemplo, no decurso deste mandato, adquirido igualmente duas viaturas de apoio aos cemitérios, nomeadamente uma carreta e um buggy eléctrico com carroçaria, que vieram dar uma grande ajuda à logística dos serviços municipais nestes espaços".

A autarquia informa, igualmente, que se mantém em vigor o plano de contingência para os cemitérios municipais, o qual contempla, entre outras medidas: