MSC Cruzeiros suspende temporariamente operação do MSC Magnifica

A MSC Cruzeiros anunciou hoje, dia 4 de Novembro, que dada a vigente situação pandémica em França e na Alemanha com restrições de viagens significativas que afectam os passageiros destes mercados, serão temporariamente suspensas as viagens futuras do MSC Magnifica.

A suspensão temporária afectará os cruzeiros de 8 de Novembro até 18 de Dezembro, inclusive.

A França e a Alemanha são os dois principais mercados para os itinerários de 10 noites do navio no Mediterrâneo Oriental e Ocidental com escalas em Itália, na Grécia e em Malta.

Entretanto, o MSC Grandiosa continuará e estenderá os seus actuais cruzeiros até ao próximo ano. O navio da companhia realizará o seu actual itinerário de 7 noites no Mediterrâneo Ocidental com embarque em Génova, Civitavecchia, Nápoles e Palermo, em Itália, além da escala em Valetta, em Malta, até 27 de Março de 2021.

A companhia refere ainda que, adicionalmente, o MSC Grandiosa irá disponibilizar a aplicação de novas medidas de segurança, como sejam: a testagem adicional a bordo para todos os passageiros durante o cruzeiro (além dos actuais testes universais de pré-embarque para todos os passageiros); a testagem semanal de toda a tripulação (além da avaliação pré-embarque para toda a tripulação e outras medidas de vigilância médica continua); o aumento da frequência da higienização a bordo ou o reforço da definição dos contactos próximos com finalidades de rastreio, reduzindo o tempo de contacto entre as pessoas de 15 para 10 minutos.

Estas medidas adicionais "foram accionadas nas duas últimas semanas a bordo dos dois navios da companhia actualmente a navegar", acrescenta a companhia.

A MSC Cruzeiros foi ainda forçada a cancelar o World Cruise 2021, que era previsto ser realizado pelo MSC Magnifica. "Os hóspedes serão contactados individualmente com opções de remarcação", assegura.

De referir ainda que quando o MSC Magnifica retomar as operações após a sua paragem temporária, continuará a navegar a partir de 18 de Dezembro com o seu itinerário especial de Natal de 8 noites nessa semana, e de seguida voltará a realizar o seu actual itinerário de 10 noites pelo Mediterrâneo Oriental e Ocidental até ao final de Abril de 2021.