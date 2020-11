Acidente faz um ferido na Serra de Água

Uma viatura ligeira despistou-se há instantes na Serra de Água, na Ribeira Brava, e embateu numa parede.

O alerta foi dado aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se deslocaram ao local com uma ambulância para socorrer a vítima, uma mulher que seguia no banco traseiro.

A sinistrada foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No carro seguia também uma criança mas, aparentemente, não ficou ferida.