Árbitros da Madeira no Mundial de 2021

A dupla de árbitros de andebol, os internacionais madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos, estão nomeados pela Federação Internacional da modalidade para marcarem presença no Campeonato do Mundo em masculinos que se realiza no Egipto de 13 a 31 de Janeiro, apurou em exclusivo a reportagem do DIÁRIO. Os madeirenses. juntam-se assim à Selecção Nacional onde pontifica o madeirense João Ferraz e o técnico adjunto Paulo Fidalgo. Contactado pela nossa reportagem, Ricardo Fonseca, assume o 'orgulho em uma vez mais levar o nome da Madeira a uma competição deste nível. Acresce uma vez mais o nosso sentido de responsabilidade em representar e dignificar a arbitragem madeirenses e portuguesa. Desejamos que a nossa Selecção Nacional continue a surpreender os colossos mundiais, dando assim mais expressão na afirmação do andebol luso lá fora". Duarte Santos e Ricardo Fonseca vão assim participar no seu sétimo campeonato do Mundo, depois de terem estado já em quatro europeus e uma participação em Jogos Olímpicos. Mais um momento brilhante para o andebol madeirense.