Bruxelas piora previsão de défice para 7,3% e dívida nos 135,1% em 2020

A Comissão Europeia piorou hoje as previsões para o défice e a dívida pública portuguesa para 2020, esperando um saldo orçamental de -7,3% do Produto Interno Bruto (PIB), como o Governo, e uma dívida pública de 135,1% do PIB.

Além de igualarem a previsão do Governo para o défice em 2020, as previsões económicas de Outono, hoje divulgadas, são mais otimistas que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um saldo orçamental de -8,4% do PIB, e que as da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, -7,9%), sendo mais optimistas em uma décima (-7,2%) que as do Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Relativamente à dívida pública, o número é mais negativo em três décimas do que o esperado pelo Governo (134,8% do PIB), mas mais otimista face às previsões do FMI (137,2%), CFP (137,6%) e OCDE (135,9%).