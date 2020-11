PCP defende financiamento do Estado para garantir ligação marítima de passageiros

O PCP defendeu hoje o financiamento por parte do Estado para garantir a ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente.

Segundo a Constituição da República Portuguesa, cabe ao Estado promover a correcção das desigualdades derivadas da insularidade distante no território português. É neste pressuposto que o Governo da República deve de garantir os transportes regulares e acessíveis para a mobilidade dos portugueses no interior do território nacional e, em particular, para os residentes nas ilhas Dirigente Ricardo Lume

No seu entender, o estabelecimento de um serviço de transporte marítimo de passageiros entre a Ilha da Madeira e o continente português "é de importância nacional e corresponde a uma prioridade estratégica para favorecer a coesão e integração nacional".

Tendo em conta que "o Governo da República no decurso do ano de 2020, lamentavelmente, não cumpriu com o que estava estipulado no Orçamento de Estado para 2020", revelou que o PCP já apresentou na Assembleia da República uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2021" para garantir a existência de uma linha marítima regular de transporte de passageiros entre a Madeira e o continente português.