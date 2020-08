Já pode candidatar-se às bolsas universitárias no Funchal

Já é possível apresentar a candidatura às bolsas universitárias da Câmara Municipal do Funchal, para o ano lectivo 2020/2021. O processo encontra-se aberto desde o início deste mês e decorre até ao dia 30 de Novembro. A novidade deste ano é o alargamento dos critérios de atribuição das bolsas a um ciclo de estudos completo, ou seja, até aos 4.º, 5.º e 6.º anos de Licenciaturas e Mestrados Integrados.

As candidaturas serão feitas online, através do site oficial da Autarquia, em Serviços Municipais > Desenvolvimento Social > Fundo Investimento Social, ou através do link http://funchalapoia.cm-funchal.pt, repetindo o modelo que funcionou nos anos anteriores, e que agora é reforçado devido à crise de saúde pública.

A Autarquia fala em “sucesso” da iniciativa que, nos últimos dois anos, tem apoiado os estudantes universitários do concelho do Funchal, através de um investimento que ascende aos 1,7 milhões de euros e que já chegou a cerca de 2.800 alunos.

A Vereadora com o pelouro da Educação na Autarquia, salienta que o alargamento deste apoio aos restantes anos das Licenciaturas e dos Mestrados integrados, permite “continuar a promover a igualdade de oportunidades e contribuir directamente para reduzir o número de alunos que abandonam os seus cursos, a sua formação e os seus sonhos profissionais, por conta das incapacidades financeiras”.

Madalena Nunes destaca ainda o apoio do Executivo na atribuição dos manuais escolares gratuitos ao ensino básico e a ajuda no pagamento de creches, “porque acreditamos que investir na Educação é realmente a melhor aposta que podemos fazer nos nossos jovens”.

As bolsas de estudo da Câmara Municipal do Funchal abrangem os estudantes do concelho que estudem na Madeira, no Continente ou no estrangeiro, com apoios que podem chegar aos 1.000€. Nas candidaturas online na plataforma da CMF, são enunciados todos os documentos a apresentar, o regulamento, entre as restantes informações úteis. Os candidatos podem, a qualquer momento, consultar na plataforma o estado da sua candidatura.