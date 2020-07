Reforçada proibição de parar ou estacionar no acesso à Praia Formosa

Para reforçar a proibição de parar ou estacionar na estrada de acesso à Praia Formosa, foram pintadas linhas amarelas junto aos limites da faixa de rodagem no troço principal, ou seja, entre a ‘Monumental’ e o entroncamento que reparte a Rua da Praia Formosa tanto para Nascente como para Poente.

Embora a largura do arruamento em causa por si só já ‘proíba’ o estacionamento, essa condição está agora reforçada com a bem visível linha contínua amarela junto ao limite da faixa de rodagem. Marca que indica que é proibido parar ou estacionar, neste caso, de ambos os lado da faixa de rodagem e em toda a extensão da linha. Só não é proibido parar na zona de paragem do autocarro (linha de ziguezague), mas é proibido o estacionamento de todo e qualquer veículo, mesmo os transportes públicos.

O troço em causa, alvo recentemente de abertura de vala (obra da EEM), encontra-se ainda com o pavimento desnivelado/irregular devido à obra em causa. As marcas rodoviárias, ontem realizadas, já mereceram reparos dos condutores, surpreendidos que a nova pintura indicia que não haverá a devida repavimentação/regularização do troço em causa. Os motociclistas são os mais apreensivos com a (in)segurança que o pavimento (ainda) irregular lhes oferece.

A contrastar com as pintura fresca no principal troço de acesso à maior zona balnear do Funchal, nos ‘ramais’ que prolongam a Rua da Praia Formosa tanto para Nascente como Poente, a mesma marca no limite da faixa de rodagem permanece gasta, nalguns casos, já muito pouco visível.