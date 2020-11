Há 19 anos era notícia a venda sem reservas de bebidas alcoólicas a menores

Na edição impressa do DIÁRIO de Notícias de 4 de Novembro de 2001, o destaque era dado à venda de bebidas alcoólicas a menores na Região, que se fazia, na maioria dos casos, sem qualquer reserva.

"Em todo o género de estabelecimentos comerciais da Madeira constata-se a venda de bebidas alcoólicas a jovens, sem qualquer tipo de reservas. A realidade é retratada por uma equipa de reportagem do DIÁRIO, que verificou também a total impunidade dos infractores, face a uma fiscalização que não existe", noticiava a reportagem publicada há 19 anos, isto apesar da entrada em vigor de uma nova lei que impunha restrições ao consumo de álcool por menores. "Embora bastante restritiva a nova lei é completamente ignorada", referia o DIÁRIO.

Nesse dia foi também publicada uma entrevista de Carlos Pereira, então já presidente do Marítimo, que respondia aRui Fontes, ex-presidente. "Encontrei o Marítimo quase sem resolução", dizia Pereira. Considerando Rui Fontes um mau gestor financeiro do Marítimo, Carlos Pereira sublinhava há 19 anos que o mesmo lhe pediu, de facto, para não se candidatar à presidência. Pereira confirmava ainda ter emprestado dinheiro ao clube, bem como ao Jornal da Madeira, quando Fontes era o administrador da empresa

A 4 de Novembro de 2001, depois de um fim-de-semana alargado (com o feriado de 1 de Novembro), o DIÁRIO dava conta que a costa Norte foi o local escolhido pelos madeirenses para descansar. "O mau tempo e os atrasos no 'Lobo Marinho' desviaram muitos turistas do Porto Santo", relatava

Destaque ainda para edição da Revista do DIÁRIO desse domingo, que dava a voz aos "(poucos) continentais que vêm estudar para a Universidade da Madeira".

Franceses interessados no "Portugal Fashion" e Mães evitam usar os seus direitos foram as outras 'chamadas' à 1.ª Página.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 4 de Novembro de 2001.