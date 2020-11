Governo aloca 17,1 milhões de euros para fomento ao emprego

Já são conhecidos alguns dos objectivos do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021, o primeiro depois da pandemia por Covid-19, que ascende a um valor global de 2,3 mil milhões de euros.

Para 2021, tendo em consideração "o aumento do desemprego registado e as limitações à actividade económica da região", o Governo Regional actuará simultaneamente em várias frentes: na inserção profissional de pessoas em situação de desemprego, na melhoria da sua empregabilidade atual e futura, na manutenção do emprego e no estímulo à criação de novas empresas, no combate à pobreza e exclusão social e no apoio às instituições sociais e de saúde da Região.

"Como complemento à gradual geração de postos de trabalho à medida da recuperação económica, o Governo Regional procurará ainda suportar diretamente iniciativas de fomento do emprego e da empregabilidade, tendo alocado para 2021 um total de 17,1 milhões de euros", diz o documento.