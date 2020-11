Na apresentação da proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2021, Pedro Calado garantiu que “o investimento na área da saúde e na área social mantém-se prioritário em 2021, assim como o reforço de recursos e de profissionais especializados”.

O vice-presidente do Governo Regional sublinhou também que “o reforço dos apoios sociais e ao rendimento das famílias introduzidos em 2020 deverão permanecer em 2021, pela incerteza ainda presente no rumo e no tempo da pandemia”.

Pedro Calado afirmou que “a disciplina orçamental seguida nos últimos anos permitiu responder de imediato à crise, com medidas suportadas em muito por receitas próprias e oferece sustentação para suportar os custos adicionais necessários às medidas de recuperação e resiliência, designadamente as relativas à prossecução do desagravamento fiscal”.