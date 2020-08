PSD apela ao reforço das respostas na área da saúde no Porto Santo

A Comissão Política do PSD do Porto Santo sublinhou a necessidade de serem reforçadas, para o futuro, algumas das respostas na área da saúde, concretamente no respeitante ao serviço de encaminhamento de doentes não urgentes.

Melhorias que, de acordo com Jocelina Melim, que falou na qualidade de Vogal da Comissão Política do PSD Porto Santo, surgem integradas e devem ser entendidas à luz de uma estratégia em continuidade que tem permitido evoluções positivas no que à qualidade do serviço de saúde respeita, mas que carecem de ser sempre ctualizadas e complementadas em função dos utentes e do que estes mais reivindicam.

No caso do serviço de encaminhamento de doentes não urgentes, a ideia passa, no seu entender, por garantir que os doentes que são encaminhados daquela olha para a Madeira possam a estar ainda mais esclarecidos quanto aos seus direitos, nomeadamente no que toca ao alojamento, alimentação, transporte e possibilidade de serem acompanhados

Um esclarecimento que, na sua óptica, deve ser alvo de uma maior divulgação junto da população, quer através do regulamento, quer de um guia orientador de procedimentos.

Além disso, frisou o papel fundamental que a EMIR tem vindo a desempenhar no Porto Santo, do ponto de vista da segurança dos residentes e visitantes, nos períodos de maior afluência à ilha.