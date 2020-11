Dormidas turísticas em Outubro superam Setembro pela primeira vez neste século

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico apresentam um decréscimo de 59,2% relativamente a Outubro de 2019, uma variação menos penalizadora que a verificada a nível nacional (-63,0%)", aponta a DREM.

Já as "dormidas de residentes em Portugal terão diminuído 8,7% (-13,1% em Setembro) atingindo as 73,4 mil e representando 25,7% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 64,9% (-74,1% no mês anterior), situando-se em 212,5 mil", o que demonstra uma recuperação, embora ainda longe dos níveis pré-pandemia. "Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 24,3 mil, o que se traduz num decréscimo de 8,1% (-7,9% em Setembro) estimando-se os hóspedes não residentes em 33,0 mil (recuo homólogo de 60,8%, menos pronunciado que no mês anterior em que foi de 73,2%). No país, as dormidas de residentes terão diminuído 21,0% (-8,5% em Setembro) atingindo 1,2 milhões e representando 51,1% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 76,2% (-71,9% no mês anterior), situando-se em 1,2 milhões", acrescenta.

Por outro lado, "os principais mercados emissores de não residentes apresentam alguma recuperação, embora ainda com decréscimos significativos em Outubro", assegura. Os números atestam essa realidade menos negativa. "O mercado francês foi o que registou a quebra mais acentuada com -80,2% de dormidas (-83,5% em Setembro), seguido do alemão com -67,7% (-71,6%). Já o mercado britânico apresentou uma diminuição inferior a 50%, de -46,6% (-69,4% no mês precedente), com uma recuperação de mais 34,4 mil dormidas em comparação com o mês anterior".

Ainda metade dos estabelecimentos de alojamento turístico estavam fechados ou não tinham clientes em Outubro, valor igual ao mês precedente, 50,4%. "Porém, a hotelaria contabilizou, no mês de referência, 72,2% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (68,9% em Setembro)".

Os resultados mais detalhados relativos a Outubro de 2020 serão publicados no dia 17 de Dezembro.