Mobilidade marítima entre Madeira e continente debatida em Lisboa

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Olavo Câmara, questionou esta manhã, o Ministro do Mar sobre a mobilidade marítima entre o continente e a Madeira, que está “à espera de uma resposta tanto do Governo Regional como do Governo da República”.

O parlamentar referiu que a linha ferry continua ainda a ser uma pretensão dos madeirense e lembrou que durante seis anos, essa ligação esteve assegurada por iniciativa de um armador privado, colmatado uma falha do Estado e do Governo Regional, no assegurar da continuidade territorial.

“Durante esse tempo foram vários os exemplos de ‘atrofio’ e criação de obstáculos por parte do próprio Governo Regional e da APRAM, que levaram à desistência da linha pelo armador”, lembrou o deputado, questionando ainda o Ministro sobre o ponto de situação do estudo da viabilidade económica desta mesma linha marítima.

Considerou “caricato” que “à boa maneira eleitoralista do PSD-Madeira, a ligação ferry, reactivou precisamente a um ano das eleições de 2019, funcionou no ano antes das eleições e em 2019, ano das próprias eleições, e este ano já não houve ligação ferry”, acrescentando que “isto não é servir os interesses dos madeirenses”