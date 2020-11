Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo no mar

Este aviso que vem na sequência de ter recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até ao final da tarde de amanhã, 29 de Novembro, no Arquipélago da Madeira, obriga a recomendar que os "proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

Assim, o vento será fresco a muito fresco de noroeste, rodando para oeste já com uma força moderada a fresco a partir do início do período, rodando depois para sudoeste já fresco a muito fresco a partir da manhã, aumentando para muito fresco a forte.

A visibilidade no mar será boa a moderada, mas por vezes poderá ser fraca.

A ondulação na Costa Norte será com ondas de noroeste com 3 a 4 metros de altura, aumentando gradualmente para 4,5 a 5,5 metros, enquanto que na Costa Sul as ondas serão de sudoeste com altura de 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.