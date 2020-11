Não se esqueça do guarda-chuva em casa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado e chuva até ao final da manhã deste sábado, passando a regime de aguaceiros fracos.



O vento será moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, temporariamente de oeste até ao meio da manhã, tornando-se moderado a forte (25 a 40 km/h) a partir da tarde. Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte (25 a 40 km/h) de noroeste, aumentando para forte (40 a 50 km/h) a partir da tarde, com rajadas até 85 km/h.

Para o Funchal, a previsão é de períodos de céu muito nublado e chuva até ao final da manhã, passando a regime de aguaceiros fracos.

O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Em relação ao estado do mar, de referir que a costa Norte da Madeira e o Porto Santo encontram-se sob aviso laranja, sendo esperadas ondas com 5 a 7 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima. Já a costa Sul encontra-se sob aviso amarelo, podendo as ondas chegar aos 5 metros de altura.

A temperatura da água do mar será de 20/22.ºC e a do ar será de 22.º como máxima e 13.º de mínima.