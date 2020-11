Trânsito muito congestionado no acesso ao Pico do Areeiro

São 17h20 e esta hora o trânsito está muito congestionado, para não dizer completamente entupido, no acesso ao Pico do Areeiro, um pouco acima do Abrigo do Poiso, conforme ilustram as fotos de alguns automobilistas que fizeram chegar ao DIÁRIO. Tudo com o propósito de ver a neve que caiu nos últimos dias.

São largas dezenas de automóveis que tentam reverter o sentido da marcha, no entanto a faixa reduzida juntando ao intenso tráfego está a complicar algumas manobras dos condutores, na maioria, totalmente bloqueados, adiantam.

Já esta manhã o DIÁRIO deu conta (aqui) da romaria que estava acontecer.

De resto, suspeitando que este cenário poderia acontecer, o presidente deu ordens ontem ao secretário regional do Equipamento e das Infra-estruturas para fechar os acessos à serra (leia aqui), conforme veiculamos quando o governante Arquivo Regional.

Por mais apelo que as autoridades façam, há sempre alguém que insista em 'furar' as regras, como aconteceu com três pessoas que ficaram 'presas' na neve (leia aqui) obrigado à intervenção de uma equipa de Bombeiros Voluntários Madeirenses.