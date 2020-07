Trânsito muito congestionado para aceder ao porto do Funchal

O trânsito encontra-se muito congestionado, na tarde desta sexta-feira, para aceder ao porto do Funchal. A maioria das viaturas pretende aceder ao navio Lobo Marinho, que tem a partida para o Porto Santo agendada para as 19 horas.

Com o início do mês de Agosto, era já previsível o aumento do número de passageiros a seguirem no navio rumo à ilha dourada.

De referir que, devido às contingências impostas pela pandemia de covid-19, está condicionada a passagem de viaturas para lá do molhe da Pontinha, o que dificulta mais a circulação de veículos.