Gastos com salários da Frente Mar aumentaram 400%. Esta é a notícia que faz a manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que dá conta de que as despesas com o pessoal da empresa municipal do Funchal quadriplicaram em sete anos.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai Rio que ameaçou excluir deputados da Madeira. A votação dos três parlamentares social-democratas ao lado do PS tinha o Centro Internacional de Negócios como contrapartida. Albuquerque mandou recuar à última hora.

Outro dos assuntos em destaque está relacionado com a Diocese que não cede em projecto para sem-abrigo. Bispo frisa que futuro dormitório na Rua do Bom Jesus vai integrar "os que precisam da nossa ajuda imediata".

Saiba ainda nesta edição que a Madeira revalida título mundial, com a 27.ª edição dos 'World Travel Awards' a render-se novamente à beleza da Região, em categoria disputada por 21 destinos insulares.

Por fim, fique a saber que a Madeira bateu novo recorde de casos de Covid-19, com 26 casos de infecção, 25 de transmissão local e um caso importado proveniente de França.

