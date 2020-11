Câmara de Lobos reforça medidas de fiscalização à Covid-19

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, activou o Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) em virtude da emissão do Estado de Alerta Especial municipal, nível azul, tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 no concelho, para promover a articulação entre organismos no combate à pandemia, com reuniões semanais para avaliar o evoluir da situação no concelho e articular a aplicação das medidas necessárias.

O reforço da fiscalização já em curso, junto dos estabelecimentos comerciais de todo o concelho e a aplicação de medidas sancionatórias em casos de reiterado incumprimento das regras em vigor poderão culminar com ordem de encerramento compulsivo em situações de especial gravidade.

Neste momento Câmara de Lobos conta com cerca de 40 casos activos, no entanto Pedro Coelho considera que a autarquia deve “elevar a sua proactividade, enquanto agente de promoção de saúde pública, através do reforço das campanhas de fiscalização e sensibilização para o uso de máscara e de promoção do distanciamento físico entre pessoas”.

Assim, a autarquia considerou procedente, de forma a evitar o hipotético agravamento da situação, activar Centro de Coordenação Operacional Municipal e reforçar a sensibilização junto da população com recurso a duas viaturas que percorrerão o concelho com mensagens de apelo à responsabilidade e a implementação de uma campanha de sensibilização alargada nos canais de comunicação da autarquia, bem como a instalação de painéis informativos na rede de mupis do concelho e colocação de dois grandes outdoors nas principais vias de entrada de Câmara de Lobos.

O objetivo destas medidas passa por reforçar a sensibilização e recordar que o combate à pandemia passa por todos, pela tomada das medidas preventivas já conhecidas.