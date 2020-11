'#eu-compro-local' apoia comércio do Funchal e dá prémios aos clientes

A mais recente iniciativa de apoio ao comércio local da Câmara Municipal do Funchal vai premiar os clientes que consumirem localmente. Neste momento, cerca de 30 lojas já aderiram à campanha, que pode dar prémios de 200 euros em compras.

'#eu-compro-local' arranca às 10 horas do dia 2 de Dezembro e estende-se até 26 de Fevereiro de 2021. No fundo, os clientes que realizarem compras no valor mínimo de 10 euros, nas lojas aderentes, recebe um cupão que deve depositar numa tômbola que se encontra no Balcão do Investidor do Município do Funchal, na Praça do Município.

Todos os meses será realizado um sorteio que vai dar 20 prémios no valor de 200 euros cada. Estes vales de 200 euros servem para ser utilizados nas lojas aderentes. Apesar de estarem cerca de 30 lojas inscritas nesta iniciativa, espera-se que o número venha a aumentar, até porque não representa custos para o comércio.

Esta iniciativa foi apresenta hoje, nos Paços do Concelho do Funchal, com Miguel Silva Gouveia a frisar a importância de se apoiar o comércio local. "O comércio local garante o maior distanciamento social e tem condições de segurança acrescidas", por se situar na rua. O presidente da Câmara Municipal do Funchal lembrou que mais de 100 lojas já aderiram ao Selo Loja Segura, que garante as condições de segurança neste estabelecimentos.

Por seu lado, Jorge Veiga França ressalvou a importância de iniciativas como esta para apoiar o comércio local. "O tecido empresarial da Madeira, na sua maioria, é composto por micro e pequenas empresas", disse, pelo que é importante revitalizar os negócios destes comerciantes.

Toda a informação sobre '#eu-compro-local' está disponível no site da Câmara Municipal do Funchal.