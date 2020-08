‘Stock Off Funchal’ vai dinamizar o comércio local

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, até 31 de Agosto, uma plataforma para valorizar e apelar ao consumo no comércio de proximidade. O ‘Stock Off Funchal’ pretende ajudar as 32 lojas aderentes a escoar os seus produtos e promover as boas oportunidades de compra junto dos possíveis clientes.

Para tal, foi criada uma página de facebook denominada ‘Stock Off Funchal’ para "auxiliar os estabelecimentos comerciais do centro histórico da cidade a incrementar as vendas e informar os clientes das marcas e das promoções vigentes", refere a Autarquia através de comunicado. A campanha conta com 32 lojas segmentadas pelas categorias pronto-a-vestir, sapataria, óptica, estética, ourivesarias e relojoarias, arte e artesanato e comércio alimentar.



Os clientes podem consultar as marcas aderentes em facebook.com/stockoffunchal e as lojas interessadas em aderir à campanha podem submeter a candidatura, através do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/TmVKNPfojwwgsBcQ9.

Enquadrada na acção municipal pós-confinamento, e inspirada no marketing digital, a plataforma procura ser “um meio de divulgação dos espaços aderentes, dispostos a aderir a promoções que dinamizam o seu negócio, escoam os seus produtos e consequentemente promovem a renovação das suas colecções”, refere a Autarquia.