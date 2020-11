CMF investe 364 mil euros no alargamento da Vereda do Calhau

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas no concelho, Rúben Abreu, visitaram as obras de construção da nova acessibilidade à Vereda do Calhau, em São Roque. A obra compreende um investimento de 364 mil euros por parte do município.

“Este é um investimento histórico e um anseio bastante antigo dos moradores que vivem ao longo da Vereda do Calhau, e que vai melhorar de forma inequívoca a qualidade de vida de cerca de duas dezenas de famílias", sublinhou Miguel Silva Gouveia.

A intervenção, adiantou, "vai aproveitar a vereda pedonal existente para proceder à abertura de um novo arruamento que fará a ligação automóvel da Estrada Comandante Camacho de Freitas ao final da Rua José Maria Silva”.

O autarca vincou ainda que "a redução das assimetrias no que diz respeito às infra-estruturas municipais e o melhoramento do bem-estar nas Zonas Altas do Funchal continuarão a ser políticas deste executivo ao longo dos próximos anos”.