Albuquerque critica “relutância” de Bruxelas em apoiar a renovação da frota dos espadeiros

O presidente do Governo Regional critica Bruxelas não só de estar a empatar a imperiosa necessidade de apoiar a renovação da frota de pesca do peixe-espada-preto, como também , de querer, de forma incompreensível, reduzir os apoios do POSEI na actual conjuntura de crise pandémica.

“Nós precisamos rapidamente, sobretudo para os 12 ou 14 embarcações para a pesca da espada, de proceder ao financiamento da renovação destas embarcações” que nalguns casos estão em actividade há mais 40 anos, daí a necessidade de “fundos para proceder à reabilitação e à renovação” dos espadeiros “tão importante para a nossa economia”, reclamou hoje Miguel Albuquerque, na sequência da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que hoje reserva mais uma reunião. Este é um dos assuntos ainda por resolver e que preocupa a RAM, tal é “a importância da renovação da frota pesqueira artesanal” que “não põe em causa os recursos marinhos”, garante, mas ainda assim lamenta que esse apoio necessário continue a ser “empatado pela Comissão [Europeia]”,

Garante que “o mesmo acontece em relação a outras regiões ultra-periféricas”, criticando por isso a “relutância da Comissão e do Conselho relativamente a esta questão”.

Ficou a garantir de “continuar a ‘bater’” e o reconhecimento de termos “bons aliados no Parlamento Europeu”.

A outra parte do problema que importa resolver é a “incompreensível redução das verbas do POSEI numa altura em que estamos a atravessar grandes dificuldades e precisamos de dar apoio aos nossos empresários para a retoma económica”, apontou.

Duas áreas que não estão ainda resolvidas e que espera ver ultrapassadas o quanto antes.